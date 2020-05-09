У світі коронавірус підхопили вже понад 4 млн людей: карта поширення

Станом на 9 травня в світі на коронавірус вже захворіли 4 043 058 людей. При цьому померли 277 007 осіб, а одужали – 1 403 966. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло1 687 осіб, а загальна кількість смертельних випадків зросла до 78 615. Натомість у більшості країн ЄС захворюваність і смертність йде на спад.

У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу:

1.Британія – (31,241) +626

2.Франція, Італія – (відповідно 26,230 та 30,201) по +243

3.Іспанія – (26,299) +229

4.Швеція – (3,175)+135

5.Німеччина – (7,510) +118

6.Бельгія – (8,521) +106

7.Росія – (1,723) +98

8.Нідерланди – (5,359) +71

9.Ірландія – (1,429) +26

10.Румунія– (923) +35