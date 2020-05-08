Площу перед Оперним театром озеленять

У Львові біля Оперного театру висадять нові кущі та дерева. Новий ландшафтний дизайн площі має захищатиме від шуму та пилу. Про це йдеться на Facebook-сторінці «Львів. Містобудування».

На сьогодні біля Оперного театру тривають роботи із встановлення сухого фонтана. Також на площі біля театру висадять кущі різної щільності і видів, а також нові дерева і газони. Нове озеленення площі, окрім декоративного значення, виконуватиме санітарно-захисну функцію – захищатиме від пилу та шуму, який створюють дві бруковані вулиці вздовж площі.

Дерева, які наразі ростуть, зрізати не будуть. Підлікують лише ті, які цього потребують.

«Для нас важливо грамотно організувати не лише ландшафтний дизайн площі, а й догляд за новими насадженнями, аби продовжити їхній вік і якість. Дерева та кущі вимагають обрізки, лікування і заміни, а самі зелені зони – реконструкції та елементарно вчасного поливання й косіння. Тому ми й зобов’язали ландшафтного архітектора, окрім основного плану, розробити також план догляду за насадженнями» , – каже начальниця Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР Львівської міської ради Олександра Сладкова.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 9 грудня 2019 року на площі перед Оперним театром розпочали демонтаж старого фонтану. Натомість завершити будівництво нового сухого водограю планують восени 2020 року. Будівництво нового фонтану на площі перед Оперним театром здійснюють за кошти благодійного фонду «Сокар-Благо». Його вартість становитиме приблизно 1,5 млн доларів.

Демонтований фонтан біля Оперного перенесуть у Стрийський парк.

Фото: «Львів. Містобудування».