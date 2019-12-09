До осені 2020 року планують завершити будівництво сухого фонтану біля Оперного театру

Сьогодні, 9 грудня, на площі перед Оперним театром розпочали демонтаж старого фонтану. Натомість завершити будівництво нового сухого водограю планують восени 2020 року, передає кореспондент Львівського порталу.

Будівництво нового фонтану на площі перед Оперним театром здійснюватимуть за кошти благодійного фонду «Сокар-Благо». Його вартість становитиме приблизно 1,5 млн доларів.

«Цей проєкт ми планували ще у 2015 році, але через деякі питання, які стосувалися безпосередньо нашого фонду, він тимчасово був призупинений. І в цьому році ми розпочали такий реалізацію цієї ідеї. Фінансування проєкту є повністю на благодійному фонді. Плануємо до осені 2020 року завершити роботи з будівництва водограю», – розповів керівник благодійного фонду «Сокар-Благо» Аслан Азі.

Наразі на замовлення Галицького районної адміністрації виконуються демонтажні роботи старого фонтану. Слід відзначити, що у мерії Львова ці роботи анонсували ще у червні 2019 року.

«Зараз відбувається обгородження території будівельного майданчика і вже розпочаті демонтажні роботи старого фонтану. Плануємо, що наступного тижня проведемо роботи по демонтажу основних елементів фонтану. Коли буде проведений демонтаж, прийде будівельна структура на замовлення благодійного фонду «Сокар-Благо» і почне роботи з будівництва. Зараз також стараємося максимально неушкодженим його демонтувати, аби деякі деталі можна було використати для іншого фонтану. Були різні думки, де його можна спорудити. Основний варіант, який розглядається – передача елементів Стрийському парку», – сказав голова Галицької РА Андрій Зозуля.

Новий фонтан біля Оперного театру буде схожим до того, що вже облаштований на площі Митній. На думку головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, перевагою такого водограю є те, що територія біля театру взимку експлуатуватиметься як площа.

«Планується облаштувати досить велику площу загалом. Ми хочемо мінімізувати шум від доріг праворуч та ліворуч, влаштувати простір навколо фонтану, а також ту площу, яка на період різдвяних свят буде зайнята елементами ярмарки. Крім цього, сухий фонтан дасть змогу на зимовий період абсолютно інакше використовувати цю площі взимку. Адже громадські простори мають бути гнучкими, працювати максимальний час впродовж року. А поблизу Оперного театру облаштовують ярмарки, проводять різноманітні заходи впродовж року. І цей фонтан взимку буде відключатися, а простір використовуватимуть для різних подій», – пояснив Антон Коломєйцев.

Він зазначив, що проєкт буде цікавим також з точки зору художнього образу. Адже відбувався конкурс, в якому перемогли київські архітектори. Вони запропонували, що вся площа буде оформлена у вигляді скрипки, гриф якої примикає до Оперного театру. Струни виконані азбукою Морзе з RGB LED підсвічуванням і читаються як «Місце можливостей. Відкритий для світу. Львів – місто кохання. Місто вільних людей».

Міні-метеостанція, розроблена інженерами, регулюватиме напір і висоту струменя фонтану залежно від погоди і сили вітру. Синхронізація фонтану з Оперним театром дозволить насолодитися виставою не тільки всередині театру, а й ззовні. Сам фонтан стане частиною сценічної опери завдяки тому, що струмені води з форсунок паралельно «заграють» як еквалайзери.