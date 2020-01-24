Демонтований фонтан збираються встановити у Стрийському парку

Демонтований фонтан біля Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької передано з балансу Галицької районної адміністрації на баланс природоохоронної Стрийського парку. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 24 січня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради.

«Ми також повинні розуміти, як цей фонтан у Стрийському парку в цьому році буде впроваджений. Які для цього є ресурси, чи є відповідний проєкт. Треба продумати логістику, функціонал та сформувати чіткий графік, коли цей фонтан у Стрийському парку запрацює», — сказав мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, 9 грудня 20019 року на площі перед Оперним театром розпочали демонтаж старого фонтану. На його місці планують будівництво нового сухого водограю. Завершити роботи обіцяють восени 2020 року. Будівництво нового фонтану на площі перед Оперним театром здійснюватимуть за кошти благодійного фонду «Сокар-Благо». Його вартість становитиме приблизно 1,5 млн доларів.