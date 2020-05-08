МОЗ погодило нові правила роботи для перукарень та салонів краси

Міністерство охорони здоров’я розробило рекомендації щодо роботи перукарень та салонів краси після послаблення карантину. Про це зазначається на Telegram-каналі відомства.

Так, салони краси та перукарні повинні інформувати клієнтів щодо встановлених обмежень та умов обслуговування, забезпечувати працівників засобами індивідуального захисту, проводити дезінфекцію приміщення.

Протиепідемічні заходи:

температурний скринінг працівників (допустима температура 37,2°C);

прийом клієнтів лише за попереднім записом;

часовий інтервал між відвідувачами не менше 15 хвилин;

часовий інтервал між відвідувачами не менше 15 хвилин; очікування черги ззовні приміщення (дистанція 1,5 м);

очікування послуги у закладі заборонено, за винятком

супроводу малолітніх дітей та осіб з інвалідністю;

антисептичні засоби на вході до салону краси, перукарні;

не більше 1 особи на 10 м² зали обслуговування;

допуск клієнта до початку процедур лише у захисній масці;

дистанція між місцями надання послуг не менше 2 м;

працівники мають бути у медичних масках та одноразових рукавичках;

дезінфекція поверхонь та інструментів після кожного клієнта.

Раніше Львівський портал інформував, що у Львові з власниками салонів краси та перукарень обговорили правила роботи закладів після послаблення карантину.

Як повідомляв Львівський портал, уряд послабив карантин із понеділка, 11 травня. Втім при цьому послаблений карантин продовжили до 22 травня.

З 11 травня в Україні знову відкривають для прогулянок парки, сквери і зони відпочинку. Змогу відновити роботу отримують й салони краси, перукарні, ресторани і кафе (але лише у форматі «на виніс»), літні майданчики закладів харчування.