У дитсадках Львова – 524 вільні місця. Перелік

У дитсадочках Львова є 524 вільні місця: у групах раннього віку є 189 вільних місць, у молодших групах – 279, в середніх – 49, у старших – 7. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначається, що батьки дітей, які зараз не проходить за чергою у вибраний садок, можуть до 10 травня цього року перереєструвати її в один із закладів дошкільної освіти, де наразі є вільні місця.

Охочим подати документи дітей до одного із зазначених дошкільних закладів, варто звертатися в управління освіти Львівської міської ради, за адресою: пл. Ринок, 9 (4 поверх, 2 кабінет, тел. 254−60−48), із собою необхідно мати оригінал свідоцтва про народження дитини.

Управління освіти ЛМР наголошує, що редагувати реєстраційні заявки дітей до садочків можна лише до 10 травня. Із 10 травня о 18.00 год. буде автоматично заблоковано функцію редагування електронних заявок дітей, які зареєстровані в системі електронної реєстрації дітей до дошкільних закладів Львова за адресою edu.city-adm.lviv.ua, щоб сформувати остаточні електронні списки для зарахування малюків до дитячих садків.

Як повідомляв Львівський портал, коли уряд послабить карантин і дозволить знову запрацювати дитсадкам, у Львові дошкільні навчальні заклади працюватимуть упродовж літа.

Нагадаємо, у мерії також заявили, що учні до школи вже не вийдуть, а завершуватимуть навчальний рік дистанційно. Єдиним винятком можуть бути лише 11-класники, для яких при потребі планують організувати консультації.