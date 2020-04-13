ВООЗ: «COVID-19 не зникне, поки не винайдуть вакцину»

Коронавірус не зникне, доки науковці не розроблять і не введуть у масове використання відповідну вакцину. Про це заявив спеціальний представник Генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань пандемії Девід Набарро, повідомляє Громадське з посиланням на NBC News.

«Ми не надто впевнені, що це буде відбуватися хвилеподібно, як це відбувається з грипом. Ми думаємо, що це буде вірус, який переслідуватиме людство протягом досить довгого часу», – заявив чиновник.

За його словами, до того часу коронавірус повертатиметься час від часу невеликими спалахами.

Також Набарро підкреслив, що країнам варто розробити захисний механізм, який дозволяв би реагувати на нові випадки епідемії миттєво, швидко організовувати ізоляцію хворих, щоби зупинити розповсюдження інфекції.

Нагадаємо, професорка Оксфордського університету Сара Гілберт, яка очолює групу вчених, що розробляє вакцину від коронавірусу, заявила про можливість створення вакцини від коронавірусу у вересні 2020 року

Станом на ранок 13 квітня у світі на коронавірус захворіли 1 853 464 людей. При цьому померло 114 254 осіб, а одужали – 423 721.

Водночас в Україні станом на 13 квітня на COVID-19 захворіли вже 3 102 людей, при цьому 93 померли, а 97 одужали.

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко вважає, що коронавірусна хвороба може стати сезонним захворюванням і повертатиметься циклічно.