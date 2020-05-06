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Головний медик Львова пояснив різке збільшення кількості хворих на COVID-19

Вероніка Рой

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За вчорашній день на Львівщині отримали 39 нових позитивних ПЛР-тестів на COVID-19. Це – найбільший приріст кількості хворих за період карантину. Відтак головний медик Львова Володимир Зуб пояснив рекордну кількість позитивних ПЛР-тестів за добу.

 

Він вважає, що причиною такої ситуації є сукупність факторів. З одного боку, на думку Володимира Зуба, проводять більшу кількість тестів та краще виявляють цільову групу, кому треба робити в першу чергу ці тести.

«За минулу добу в нас 39 нових позитивних ПЛР-тестів. Такого у нас ще ніколи не було. Ця цифра змушує нас бути мобілізованими і уважно спостерігати за динамікою. Ми повинні розуміти, що саме тестування збільшується. Ми починали з 80-ти на добу, 150 на добу, то зараз ми робимо 220 – 250 ПЛР-тестів за добу. А що більше ми їх робимо, то більша ймовірність виявлення позитивних результатів. У відсотках – це від 12 до 17% позитивних результатів від загальної кількості за добу проведених ПЛР-тестів. Але ця ситуація насторожує, і мусимо декілька днів поспостерігати, щоб розуміти, чи це так співпало, чи це вже така тенденція», – цитує Володимира Зуба пресслужба міськради Львова.

Також головний медик Львова вважає, що мешканці почали активніше виходити на вулицю, що теж сприяє поширенню захворювання.

«Все ж таки давайте визнавати, що за останній тиждень ми бачимо більше машин на вулицях, більше людей на вулицях, люди дещо розслабилися. І це теж має значення. Важко сказати однозначно, але думаю, що оця сукупність причин і дає зростання кількості виявлених випадків захворювання», – додав Володимир Зуб.

Як повідомляв Львівський портал, за добу на Львівщині виявили рекордну кількість хворих на коронавірус – 39 людей. Загалом в області число інфікованих зросло до 553 осіб. З них 16 померли, натомість 116 пацієнтів вже одужали.

Фото: ЛМР

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