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Плюс вісім нових інфікувань. Ситуація з COVID-19 на Львівщині

Соломія Головіна

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На Львівщині за минулу добу кількість інфікованих коронавірусом збільшилася з 506 осіб до 514. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Загалом коронавірусну інфекцію виявлено – у 514 осіб, 16 людей померло. 106 пацієнтів одужало», – зазначила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 2280 осіб, госпіталізовані – 418, на амбулаторному лікуванні – 1862 особи, виписані – 285 осіб. Зараз у лікарні перебуває 135 осіб, з них в реанімації – 3 особи, на апаратні ШВЛ – 2 особи.

За оперативними даними, за 4 травня лабораторні центри в місті провели 103 ПЛР-тести, з яких 8 – позитивні.

Як відомо, станом на ранок 4 травня у Львівській області було зафіксовано 506 інфікувань. 16 людей померло від COVID-19,  95 пацієнтів одужало.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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