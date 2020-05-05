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COVID-19: де на Львівщині найбільше хворих

Ольга Денисяка

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На Львівщині лабораторно підтвердили вже 514 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. За кількістю хворих лідирує місто Львів. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

 

Так, за останню добу на Львівщині були проведені 113 досліджень методом ПЛР. У 8 людей вони показали позитивні результати. Станом на 5 травня в області лабораторно підтверджені 514 випадків захворювання на COVID-19.

Наразі лідером за кількістю хворих є місто Львів, Пустомитівський та Жовківський райони. Найменше хворих – у Трускавці, Старосамбірському та Перемишлянському районах.

Зокрема, випадки реєструвалися у жителів:

  • м. Львова – 334 (+4);
  • Пустомитівського району – 61 (+0);
  • Жовківського району – 32 (+2);
  • Яворівського району – 14 (+0);
  • м. Дрогобич – 9 (+0);
  • Городоцький райн – 11 (+1);
  • Миколаївського району – 9 (+0);
  • Стрийського району – 9 (+0);
  • м.Червоноград – 6 (+0);
  • Кам’янко-Бузького району – 4 (+0);
  • Мостиського району – 6 (+1);
  • Буського району – 10 (+1);
  • Перемишлянського району – 2 (+0);
  • Старосамбірського району – 2 (+0);
  • м.Трускавець – 1 (+ 0).
  • Сколівський – 1(+0)

Також на Львівщині зафіксували 16 летальних випадків від COVID-19. Зокрема, у м. Львова – 11 випадків, у Жовківському районі – 2 випадки та по одній смерті у Пустомитівському Яворівському та Мостиському районах. Побороти коронавірус вдалося 106 жителям області.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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