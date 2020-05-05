COVID-19: де на Львівщині найбільше хворих

На Львівщині лабораторно підтвердили вже 514 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. За кількістю хворих лідирує місто Львів. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.
Так, за останню добу на Львівщині були проведені 113 досліджень методом ПЛР. У 8 людей вони показали позитивні результати. Станом на 5 травня в області лабораторно підтверджені 514 випадків захворювання на COVID-19.
Наразі лідером за кількістю хворих є місто Львів, Пустомитівський та Жовківський райони. Найменше хворих – у Трускавці, Старосамбірському та Перемишлянському районах.
Зокрема, випадки реєструвалися у жителів:
- м. Львова – 334 (+4);
- Пустомитівського району – 61 (+0);
- Жовківського району – 32 (+2);
- Яворівського району – 14 (+0);
- м. Дрогобич – 9 (+0);
- Городоцький райн – 11 (+1);
- Миколаївського району – 9 (+0);
- Стрийського району – 9 (+0);
- м.Червоноград – 6 (+0);
- Кам’янко-Бузького району – 4 (+0);
- Мостиського району – 6 (+1);
- Буського району – 10 (+1);
- Перемишлянського району – 2 (+0);
- Старосамбірського району – 2 (+0);
- м.Трускавець – 1 (+ 0).
- Сколівський – 1(+0)
Також на Львівщині зафіксували 16 летальних випадків від COVID-19. Зокрема, у м. Львова – 11 випадків, у Жовківському районі – 2 випадки та по одній смерті у Пустомитівському Яворівському та Мостиському районах. Побороти коронавірус вдалося 106 жителям області.
Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Ольга Денисяка