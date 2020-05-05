Було – стало. У Львові відновили столітню браму на вулиці Гонти

У Львові реставратори завершили відновлення столітньої брами у будинку на вул. Гонти, 8. Двері відновлювали протягом місяця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Це брама в будинку, в якому знаходиться Львівський академічний обласний театр ляльок. Там не лише відреставрували дерев’яну конструкцію, а й відновили втрачені металеві елементи оздоблення.

«Цій брамі орієнтовно сто років, вона мала багато дерев’яних елементів, які з часом прогнили та потребували відновлення. Окрім того, сама конструкція зазнала деформації. Завдяки втручанню вдалося не лише врятувати ці двері, а й продовжити їх життя ще орієнтовно на сто років», – розповів реставратор Андрій Пулик.

Окрім того фахівці відновили металеві елементи оздоби, які були втрачені.

«Брама має гарне оздоблення кованими решітками у формі декоративних квітів діаметром 2 сантиметри. Багато з цих елементів відпали і були знищені. Їх довелося відновлювати за зразком тих, які збереглися», – зазначив Андрій Пулик.

Загалом цьогоріч місто планує відреставрувати щонайменше 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Усі роботи проводять відомі місцеві реставратори по дереву та металу. При реставрації брам 70% вартості робіт оплачуються із міського бюджету, 30% сплачують мешканці.

Як повідомляв Львівський портал, взимку минулого року у Львові також почала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. А з 2020 року мерія ввела програму реставрації ще й історичних балконів. Детальніше про це читайте за цим посиланням.