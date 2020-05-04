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Як виглядає після пожежі Центр допомоги АТОвцям у Львові

Ольга Денисяка

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Майже три тижні тому у Львові згорів Центр допомоги ветеранам АТО, що на вул. Кульпарківській. Львівський портал показує, як він виглядає зараз і що вціліло після руйнівної пожежі.

Центр допомоги ветеранам АТО «Фенікс» працював на території львівської психлікарні на вулиці Кульпарківській. Будівля площею 600 кв м спалахнула в обід 17 квітня.

На місце відразу виїхали рятувальники, аби загасити вогонь. На щастя, на пожежі ніхто не постраждав. Втім, повністю згорів дах та майже все, що було всередині.

Згодом мер Львова Андрій Садовий заявив, що будівлю могли підпалити та пообіцяв, що місто виділить кошти на відновлення.

«Ми домовились, що обласна комісії з питань ТЕБ і НС виділяє кошти на відновлення, а місто допомагає з наповненням цього приміщення. Якщо ми в цьому році все правильно зробимо, то в наступному цей центр отримає нове дихання», – цитує Андрія Садовго пресслужба Львівської міськради.

Невдовзі Львівська облрада теж пообіцяла фінансово долучитись до реконструкції центру. Також про збір коштів оголосив директор «Феніксу».

 

 

Фото: ЛМР

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