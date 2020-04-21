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Центр допомоги ветеранам АТО «Фенікс» збирає кошти на відновлення

Андрій Котенський

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Згорілий Центр допомоги ветеранам АТО збирає кошти на відновлення. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив директор центру «Фенікс» Андрій Посікіра.

 

За словами керівника центру, для матеріальної допомоги необхідно пересилати кошти на волонтерський рахунок – 4149629380786707.

«Згорів весь дах і майже все що було у середині. Техніка залита водою. Реабілітаційний центр реабілітації учасників ООС «Фенікс потребує» цілковитого відновлення. Дякую за численні пропозиції допомоги! 4149629380786707 – це наш волонтерський рахунок центру «Фенікс». Запевняю, що ми і надалі будемо разом з нашими ветеранами і їх родинами! Хто має можливість фізично допомогти – слідкуйте за нашою ФБ сторінкою, ми будемо повідомляти», – повідомив Андрій Посікіра.

Також він повідомляє, що благодійники вже перерахували на відновлення центру понад 55 тисяч гривень.

Окрім того збір коштів для відновлення Центру допомоги ветеранам АТО «Фенікс» проводить й благодійний фонд «Назарет», який планує налагодити спільне Амбулаторне відділення реабілітації учасників АТО/ООС.

Рахунок благодійного фонду «Назарет» Рахунок UA 453253650000002600202155575 Кредобанк (при переказі робіть позначку «для Фенікса»).

Раніше Львівський портал повідомляв, що 17 квітня, у Львові виникла пожежа у центрі допомоги ветеранам АТО, що на вул. Кульпарківській. Не виключено, що Центр допомоги ветеранам АТО «Фенікс», могли умисно підпалити. Згодом рятувальники показали, як гасили пожежу у Центрі допомоги.

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