Облрада обіцяє допомогти фінансово згорілому Центру допомоги АТОвцям

У Львівській облраді обіцяють допомогти фінансово згорілому Центру допомоги ветеранам АТО «Фенікс». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОР.

Так, голова облради Олександр Ганущин 27 квітня разом із волонтерами оглянули масштаб руйнації приміщення центру після пожежі, яка сталася 17 квітня.

«Тут згорів дах і майже все, що було в середині. За результатами зустрічі – накреслили чіткий план дій з відновлення Центру, зокрема буде підраховано скільки коштуватиме ремонт. Окрім того, домовилися, що через 10 днів проведемо повторну зустріч», – сказав очільник облради.

Також Олександр Ганущин заявивив, що ЛОР готова виділити кошти для Львівського центру допомоги ветеранам АТО «Фенікс», який постраждав внаслідок пожежі:

«Запевнюю усіх ветеранів АТО\ООС, їхні родини, волонтерів, що Львівська обласна рада готова підставити плече «Феніксу» і фінансово його підтримати. Наше спільне завдання полягає в тому, щоб Центр «Фенікс», як і однойменних птах,– воскрес з попелу».

Раніше Львівський портал повідомляв, що 17 квітня, у Львові виникла пожежа у центрі допомоги ветеранам АТО, що на вул. Кульпарківській. Не виключено, що Центр допомоги ветеранам АТО «Фенікс», могли умисно підпалити. Згодом рятувальники показали, як гасили пожежу у Центрі допомоги.

Також ми писали про те, що для відновлення Центру допомоги ветеранам АТО «Фенікс» оголосили збір коштів.

Фото: ЛОР