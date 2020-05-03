У Швеції від коронавірусу помер українець

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що у Королівстві Швеція від коронавірусу помер українець. Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, передає УНІАН.

«2 травня у Каролінській лікарні міста Стокгольм помер громадянин України, інфікований коронавірусом», – сказав Сергій Погорельцев.

У зв’язку з цим Посольство України в Королівстві Швеція надає сприяння родичам померлого щодо оформлення необхідних документів і вирішення питання про репатріацію тіла.

Львівський портал повідомляв, що станом на ранок 3 травня в Україні підтвердились 11 913 випадків зараження коронавірусом. 288 з них – летальні.