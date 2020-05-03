На Донбасі травмувалися троє українських воїнів

Від початку доби 3 травня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти 6 разів порушували режим припинення вогню, внаслідок чого 3 українських військових дістали бойові травмування. Про це Львівському порталу повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстрілював позиції ЗСУ неподалік Широкиного, та Пищевика.

Крім того, російські збройні найманці вели вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по околицях Богданівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Оріхового та околиці Кримського.

«Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали бойові травмування. Українські захисники для припинення ворожих дій надали жорстку відповідь», – йдеться в повідомлені.

Також у штабі зазначають ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами.

Львівський портал повідомляв, що минулої доби, 2 травня, на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів було поранено двох українських військових. Окупанти 23 рази порушили режим припинення вогню.