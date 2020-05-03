ОСТАННІ НОВИНИ

На Донбасі травмувалися троє українських воїнів

Ольга Денисяка

|

Від початку доби 3 травня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти 6 разів порушували режим припинення вогню, внаслідок чого 3 українських військових дістали бойові травмування. Про це Львівському порталу повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

 

Бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстрілював позиції ЗСУ неподалік Широкиного, та Пищевика.

Крім того, російські збройні найманці вели вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по околицях Богданівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Оріхового та околиці Кримського.

«Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали бойові травмування. Українські захисники для припинення ворожих дій надали жорстку відповідь», –  йдеться в повідомлені.

Також у штабі зазначають ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами.

Львівський портал повідомляв, що минулої доби, 2 травня, на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів було поранено двох українських військових. Окупанти 23 рази порушили режим припинення вогню.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  
Вікторія ВОЛЯ
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  

Він мовчки виходить із реанімаційного відділення. Ще декілька хвилин тому на ньому був захисний костюм, який на вигляд ч...

Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...