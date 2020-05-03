23 ворожі обстріли за добу: поранення отримали двоє українських воїнів

Минулої доби, 2 травня, на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів було поранено двох українських військових. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Зазначається, що за минулу добу збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від українських воїнів», – мовиться у інформації штабу.

Також у пресцентрі ООС повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення.

При цьому додають, що наші воїни з відповіддю не забарилися і на такі злочинні дії противника відкрили прицільний вогонь по опорних пунктах російських найманців. Після чого окупанти припинили свою активність.

Так, за даними розвідки, 2 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.