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Майже 3,5 млн людей на планеті підхопили коронавірус

Соломія Головіна

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У світі станом на ранок 3 травня на коронавірус вже захворіло 3 498 145 людей. При цьому померло 244 988 осіб, а одужали – 1 126 721.

 

За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків минулої доби зафіксовано:

1.США – 67,444 (+1,691)

2.Британія – 28,131 (+621)

3.Італія – 28,710 (+474)

4.Бразилія – 6,750 (+340)

5.Еквадор – 1,371 (+308)

6.Іспанія – 25,100 (+276)

7.Канада – 3,566 (+175)

8.Франція – 24,760 (+166)

9.Мексика – 1,972 (+113)

10.Індія – 1,323 (+100)

Найбільше захворілих за минулу добу зафіксовано:

1.США – 1,160,774 (+29,744)

2.Росія – 124,054 (+9,623)

3.Британія – 182,260 (+4,806)

  1. Бразилія – 96,559 (+4,450)

5.Іспанія – 245,567 (+2,588)

  1. Індія – 39,699 (+2,442)

7.Перу – 42,534 (+2,075)

8.Туреччина – 124,375 (+1,983)

  1. Італія – 209,328 (+1,900)

10.Канада – 56,714 (+1,653)

Як відомо, станом на 2 травня у світі коронавірусом вже інфікувалися 3 415 349 людей. Водночас померли 239 823 особи, а одужали – 1 087 190.

В Україні за останніми даними підтверджено 11 913 випадків COVID-19. Всього від COVID-19 вже померло 288 осіб, а одужало 1 548.

 

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