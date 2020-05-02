Коронавірус у світі: за добу померли 5 тисяч людей

Станом на 2 травня у світі коронавірусом вже інфікувалися 3 415 349 людей. Водночас померли 239 823 особи, а одужали – 1 087 190. Про це повідомляє Львівський портал.
За даними Worldometers, минулої доби найбільше смертельних випадків сталося:
- США – 65,753 (+1,897)
- Британія – 27,510 (+739)
- Бразилія – 6,410 (+509)
- Італія – 28,236 (+269)
- Іспанія – 24,824 (+281)
- Франція – 24,594 (+218)
- Канада – 3,391 (+207)
- Німеччина – 6,736 (+113)
- Бельгія – 7,703 (+109)
- Нідерланди – 4,893 (+98).
Найбільше захворілих за минулу добу:
- США – 1,131,030 (+36,007)
- Росія – 114,431 (+7,933)
- Бразилія – 92,109 (+6,729)
- Британія – 177,454 (+6,201)
- Іспанія – 242,988 (+3,648)
- Перу – 40,459 (+3,483)
- Італія – 207,428 (+1,965)
- Індія – 37,257 (+2,394)
- Туреччина – 122,392 (+2,188)
- Німеччина – 164,077 (+1,068)
Як повідомляв Львівський портал, за останіми даними в Україні COVID-19 лабораторно підтвердили у 11 411 людей. Померли вже 279 осіб, натомість одужали – 1498.
Ольга Денисяка