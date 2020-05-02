Коронавірус у світі: за добу померли 5 тисяч людей

Станом на 2 травня у світі коронавірусом вже інфікувалися 3 415 349 людей. Водночас померли 239 823 особи, а одужали – 1 087 190. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers, минулої доби найбільше смертельних випадків сталося:

США – 65,753 (+1,897) Британія – 27,510 (+739) Бразилія – 6,410 (+509) Італія – 28,236 (+269) Іспанія – 24,824 (+281) Франція – 24,594 (+218) Канада – 3,391 (+207) Німеччина – 6,736 (+113) Бельгія – 7,703 (+109) Нідерланди – 4,893 (+98).

Найбільше захворілих за минулу добу:

США – 1,131,030 (+36,007) Росія – 114,431 (+7,933) Бразилія – 92,109 (+6,729) Британія – 177,454 (+6,201) Іспанія – 242,988 (+3,648) Перу – 40,459 (+3,483) Італія – 207,428 (+1,965) Індія – 37,257 (+2,394) Туреччина – 122,392 (+2,188) Німеччина – 164,077 (+1,068)

Як повідомляв Львівський портал, за останіми даними в Україні COVID-19 лабораторно підтвердили у 11 411 людей. Померли вже 279 осіб, натомість одужали – 1498.