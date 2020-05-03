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Лукашенко не збирається скасовувати в Білорусі парад 9 травня

Соломія Головіна

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що парад на честь Дня перемоги 9 травня не будуть скасовувати через коронавірус. Про це глава держави повідомив 3 травня на нараді, передає Громадське з посиланням на видання «Белта».

 

«Повинен сказати, що ми не можемо скасувати парад. Просто не можемо. Я довго над цим думав. Звичайно, це емоційна, глибоко ідеологічна річ. Треба пам’ятати, що ті люди (учасники війни, – ред.) вмирали… заради нас, як би це пафосно не звучало», – пояснив він.

Водночас Лукашенко попередив організаторів, що якщо цю пропозицію таки ухвалять, то «нікого тягнути на цей захід не треба».

«Не хочуть люди, бояться, бережуть здоров’я – ми це зрозуміємо. Достатньо сьогодні охочих – тисячі й тисячі людей хочуть, щоб цей захід пройшов», – підкреслив президент.

Лукашенко також додав, що окремі російські депутати й сенатори також висловили бажання відвідати парад у Мінську.

«Ми вітаємо це. Нехай приїжджають. Якщо для цього треба виділити засоби зв’язку, ми забезпечимо. У нас аеропорт відкритий. Думаю, ми з керівництвом Росії домовимось про переліт охочих побувати у нас. Ми від наших друзів і братів не закриваємо двері», – запевнив білоруський лідер.

У цілому президент переконаний, що парад – це не найнебезпечніший з погляду епідеміологів і вірусологів захід, тому що буде організований «як годиться»: «Про це ми пізніше скажімо. Може бути, і з трибуни цього параду».

Глава держави звернув увагу, що ні в минулі, ні в майбутні свята і вихідні дні обмежень в країні не вводили, і громадяни самі вирішували, де їм бути.

«І треба відзначити, ми це помітили, люди дуже обережно ставляться до свого здоров’я. Якось розосередилися. Не було цього скупчення», – додав Лукашенко.

Також Громадське зазначає, що у березні Лукашенко заявив, що в країні не скасовуватимуть заходи до Дня перемоги 9 травня через коронавірус. Він вважає, що людей «повинен оберігати бог». У Білорусі загалом немає карантину, бо Лукашенко не вірить у небезпечність коронавірусу. Натомість 16 квітня 2020-го президент Росії Володимир Путін оголосив про перенесення військового параду у Москві на честь Дня перемоги 9 травня.

Як повідомляв Львівський портал, у світі станом на ранок 3 травня на коронавірус вже захворіло 3 498 145 людей. При цьому померло 244 988 осіб, а одужали – 1 126 721.

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