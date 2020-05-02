COVID-19 підхопили 465 мешканців Львівщини

За останню добу на Львівщині виявили 11 нових хворих на коронавірус. Станом на ранок 2 травня COVID-19 підхопили вже 465 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Впродовж минулої доби лабораторні центри в місті провели 215 ПЛР-тестів, з яких 11 – позитивні. Так, станом на 08:00 год. 2 травня у Львівській області підтверджено 465 випадків інфікування коронавірусом.

Зараз в обласній інфекційній лікарні перебувають 117 людей, п’ятеро із них – у реанімації. До апарату ШВЛ підключено дві особи.

COVID-19 забрав життя 14 жителів області. Останньою жертвою вірусу став 70-річний львів’янин, у якого був інфаркт і двостороннє запалення легень.Побороти коронавірус вдалося 95 мешканцям Львівщини.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 2022 особи, госпіталізовані – 390, на амбулаторному лікуванні – 1632 особи, виписані – 276 осіб.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.