15-та смерть від коронавірусу в області: помер 60-річний львів’янин, його донька також інфікована

У Львівській області зафіксована 15-та смерть від COVID-19: хвороба забрала життя 60-річного львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначає заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, чоловік помер 28 квітня в обласній лікарні у кардіохірургії. Результат посмертного обстеження на коронавірус прийшов вчора, 2 травня.

Пацієнт був переведений з лікарні швидкої допомоги до Львівської обласної клінічної лікарні з підозрою на розшаровуючу аневризму аорти. Супутні захворювання – ішемічна хвороба серця.

Також у мерії зазначають, що у доньки пацієнта також позитивний результат на коронавірус.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 3 травня у Львівській області зафіксовано 473 випадки інфікування коронавірусом. З них – 15 людей померло, а 95 одужали.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.