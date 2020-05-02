Жінка палила суху траву і загинула від вогню

1 травня на Житомирщині спалюючи суху траву загинула літня жінка. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України.

На одній із пожеж, що зафіксовано упродовж минулої доби, загинула 79-річна жінка. Надзвичайна подія трапилась у селі Грем’яче Романівського району. Зі слів очевидців, бабуся вирішила спалити залишки сухої рослинності на власній присадибній ділянці.

Того дня спостерігалась суха та вітряна погода, що сприяла швидкому розповсюдженню полум’я. Через деякий час сусіди побачили густий стовп диму на городі. Коли прибігли до місця пригоди, то побачили, що бабуся лежить біля згарища у напівпритомному стані.

Очевидці викликали «швидку», на якій постраждалу доправили до лікарні. Жінка отримала 50% опіків тіла 4 ступеня. Врятувати її життя так і не вдалося.

Нагадаємо, дотепер за самовільне спалювання сухої рослинності чи її залишків громадянам «світив» штраф розміром від 170 до 340 гривень, посадовим особам – від 850 до 1 190 гривень. Лише за особливо великі збитки довкіллю була передбачена кримінальна відповідальність.

Втім 13 квітня Верховна Рада України суттєво посилила відповідальність за спалювання сухої трави. За спалювання сухостою на будь-якій території штраф тепер становить від 3060 до 21 420 гривень, а на території природно-заповідного фонду – від 6120 до 30 600 гривень.