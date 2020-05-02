ВООЗ продовжила дію глобальної надзвичайної ситуації

Всесвітня організація охорони здоров’я продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу. Таке рішення було прийнято в ході засідання комітету з НС. Про це повідомив генеральний директор організації Тедрос Аданом Гибреисус, передає РБК-Україна.

«Пандемія залишається надзвичайною ситуацією для громадської охорони здоров’я», – заявив він.

Він також додав, що висновок про те, що пандемія, як і раніше, є надзвичайною ситуацією світового рівня, зроблено на засіданні комітету, який складався з 18 експертів і 13 консультантів. Рішення було прийнято одноголосно.

Наступне засідання комітету ВООЗ щодо надзвичайної ситуації у зв’язку з коронавірусом скличуть протягом 90 днів.

Львівський портал повідомляв, що станом на 2 травня у світі коронавірусом вже інфікувалися 3 415 349 людей. Водночас померли 239 823 особи, а одужали – 1 087 190.