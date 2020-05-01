Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 230 тисяч

Станом на 1 травня у світі коронавірусом вже інфікувалися 3 310 039 людей. Водночас померли 234 143 особи, а одужали – 1 043 245. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers, минулої доби найбільше смертельних випадків сталося:

США – 63,856 (+2,201) Британія – 26,771 (+674) Бразилія – 5,901 (+390) Франція – 24,376 (+289) Італія – 27,967 (+285) Іспанія – 24,543 (+268) Канада – 3184 (+188) Німеччина – 6 623 (+156) Бельгія – 7,594 (+93) Нідерланди – 4795 (+84)

Найбільше захворілих за минулу добу:

США – 1,095,023 (+30,829) Росія – 106,498 (+7 099) Британія – 171,253 (+6,032) Бразилія – 85,380 (+6,019) Перу – 36,976 (+3,045) Іспанія – 239 639 (+2,740) Туреччина – 120,204 (+2,615) Італія – 205 463 (+1 872) Індія – 34 863 (+1 801) Німеччина – 163,009 (+1,470)

Як повідомляв Львівський портал, станом на 30 квітня у світі коронавірусом інфікувалися 3 240 038 людей. Водночас померло 228 872 осіб, а одужали – 1,010,721.

За останіми даними в Україні COVID-19 лабораторно підтвердили у 10 861 людини. Померли вже 272 особи, натомість одужали – 1413 пацієнтів.