Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 230 тисяч

Станом на 1 травня у світі коронавірусом вже інфікувалися 3 310 039 людей. Водночас померли 234 143 особи, а одужали – 1 043 245. Про це повідомляє Львівський портал.
За даними Worldometers, минулої доби найбільше смертельних випадків сталося:
- США – 63,856 (+2,201)
- Британія – 26,771 (+674)
- Бразилія – 5,901 (+390)
- Франція – 24,376 (+289)
- Італія – 27,967 (+285)
- Іспанія – 24,543 (+268)
- Канада – 3184 (+188)
- Німеччина – 6 623 (+156)
- Бельгія – 7,594 (+93)
- Нідерланди – 4795 (+84)
Найбільше захворілих за минулу добу:
- США – 1,095,023 (+30,829)
- Росія – 106,498 (+7 099)
- Британія – 171,253 (+6,032)
- Бразилія – 85,380 (+6,019)
- Перу – 36,976 (+3,045)
- Іспанія – 239 639 (+2,740)
- Туреччина – 120,204 (+2,615)
- Італія – 205 463 (+1 872)
- Індія – 34 863 (+1 801)
- Німеччина – 163,009 (+1,470)
Як повідомляв Львівський портал, станом на 30 квітня у світі коронавірусом інфікувалися 3 240 038 людей. Водночас померло 228 872 осіб, а одужали – 1,010,721.
За останіми даними в Україні COVID-19 лабораторно підтвердили у 10 861 людини. Померли вже 272 особи, натомість одужали – 1413 пацієнтів.
Ольга Денисяка