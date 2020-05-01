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Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 230 тисяч

Ольга Денисяка

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Станом на 1 травня у світі коронавірусом вже інфікувалися 3 310 039 людей. Водночас померли 234 143 особи, а одужали – 1 043 245. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За даними Worldometers, минулої доби найбільше смертельних випадків сталося:

  1. США – 63,856 (+2,201)
  2. Британія – 26,771 (+674)
  3. Бразилія – 5,901 (+390)
  4. Франція – 24,376 (+289)
  5. Італія – 27,967 (+285)
  6. Іспанія – 24,543 (+268)
  7. Канада – 3184 (+188)
  8. Німеччина – 6 623 (+156)
  9. Бельгія – 7,594 (+93)
  10. Нідерланди – 4795 (+84)

Найбільше захворілих за минулу добу:

  1. США – 1,095,023 (+30,829)
  2. Росія – 106,498 (+7 099)
  3. Британія – 171,253 (+6,032)
  4. Бразилія – 85,380 (+6,019)
  5. Перу – 36,976 (+3,045)
  6. Іспанія – 239 639 (+2,740)
  7. Туреччина – 120,204 (+2,615)
  8. Італія – 205 463 (+1 872)
  9. Індія – 34 863 (+1 801)
  10. Німеччина – 163,009 (+1,470)

Як повідомляв Львівський портал, станом на 30 квітня у світі коронавірусом інфікувалися 3 240 038 людей. Водночас померло 228 872 осіб, а одужали – 1,010,721.

За останіми даними в Україні COVID-19 лабораторно підтвердили у 10 861 людини. Померли вже 272 особи, натомість одужали – 1413 пацієнтів.

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