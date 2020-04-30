Більше мільйона людей на планеті вже одужали від COVID-19

Станом на 30 квітня у світі коронавірусом вже інфікувалися 3 240 038 людей. Водночас померло 228 872 осіб, а одужали – 1,010,721. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers, минулої доби найбільше смертельних випадків сталося:

1.США – 61,656 (+2,390)

2.Британія – 26,097 (+795)

3.Іспанія – 24,275 (+453)

4.Бразилія – 5,511 (+448)

5.Франція – 24,087 (+427)

6.Італія – 27,682 (+323)

7.Бельгія – 7,501 (+170)

8.Німеччина – 6,467 (+153)

9.Нідерланди – 4,711 (+145)

10.Канада – 2,996 (+137)

Найбільше захворілих за минулу добу:

1.США – 1,064,194 (+28,429)

2.Бразилія – 79,361 (+6,462)

3.Росія – 99,399 (+5,841)

4.Іспанія – 236,899 (+4,771)

5.Британія – 165,221 (+4,076)

6.Туреччина – 117,589 (+2,936)

7.Перу – 33,931 (+2,741)

8.Італія – 203,591 (+2,086)

9.Індія – 33,062 (+1,738)

10.Німеччина – 161,539 (+1,627)

Як повідомляв Львівський портал, у світі станом на 29 квітня коронавірусом захворіло 3 150 493 людей. При цьому померли 218 466 осіб, а одужали – 964 205.

За останніми даними в Україні COVID-19 лабораторно підтвердили у 10 406 людей. Померла 261 людина, а одужали – 1238.