Більше мільйона людей на планеті вже одужали від COVID-19

Станом на 30 квітня у світі коронавірусом вже інфікувалися 3 240 038 людей. Водночас померло 228 872 осіб, а одужали – 1,010,721. Про це повідомляє Львівський портал.
За даними Worldometers, минулої доби найбільше смертельних випадків сталося:
1.США – 61,656 (+2,390)
2.Британія – 26,097 (+795)
3.Іспанія – 24,275 (+453)
4.Бразилія – 5,511 (+448)
5.Франція – 24,087 (+427)
6.Італія – 27,682 (+323)
7.Бельгія – 7,501 (+170)
8.Німеччина – 6,467 (+153)
9.Нідерланди – 4,711 (+145)
10.Канада – 2,996 (+137)
Найбільше захворілих за минулу добу:
1.США – 1,064,194 (+28,429)
2.Бразилія – 79,361 (+6,462)
3.Росія – 99,399 (+5,841)
4.Іспанія – 236,899 (+4,771)
5.Британія – 165,221 (+4,076)
6.Туреччина – 117,589 (+2,936)
7.Перу – 33,931 (+2,741)
8.Італія – 203,591 (+2,086)
9.Індія – 33,062 (+1,738)
10.Німеччина – 161,539 (+1,627)
Як повідомляв Львівський портал, у світі станом на 29 квітня коронавірусом захворіло 3 150 493 людей. При цьому померли 218 466 осіб, а одужали – 964 205.
За останніми даними в Україні COVID-19 лабораторно підтвердили у 10 406 людей. Померла 261 людина, а одужали – 1238.
Соломія Головіна