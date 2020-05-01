Де на Львівщині найбільше хворих на COVID-19

На Львівщині лабораторно підтвердили вже 454 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. За кількістю хворих лідирує місто Львів. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

Так, за останню добу на Львівщині були проведені 246 досліджень методом ПЛР. У 24 людей вони показали позитивні результати. Станом на 1 травня в області лабораторно підтверджені 454 випадки захворювання на COVID-19.

Наразі лідером за кількістю хворих є місто Львів, Пустомитівський та Жовківський райони. Найменше хворих – у Трускавці, Старосамбірському та Перемишлянському районах.

Зокрема, випадки реєструвалися у жителів:

м. Львова – 300 випадків (+22 випадки);

Пустомитівського району – 55 випадків (+0 випадків);

Жовківського району – 30 випадків (+0 випадків);

Яворівського району – 14 випадків (+ 1 випадок);

м. Дрогобич – 8 випадків (+ 0 випадків);

Городоцький райн – 8 випадків (+ 0 випадків);

Миколаївського району – 9 випадків ( +0 випадків);

Стрийського району – 7 випадків (+ 0 випадків);

м.Червоноград – 5 випадків (+ 0 випадків);

Кам’янко-Бузького району – 4 випадки (+ 0 випадків);

Мостиського району – 4 випадки (+ 1 випадок);

Буського району – 3 випадки (+0 випадків);

Перемишлянського району – 2 випадки (+ 0 випадків);

Старосамбірського району – 2 випадки (+ 0 випадків);

м.Трускавець – 1 випадок (+ 0 випадків).

Також на Львівщині зафіксували 14 летальних випадків від COVID-19. Зокрема, у м. Львова – 10 випадків та по одній смерті – у Жовківському, Пустомитівському Яворівському та Мостиському районах. Останньою жертвою COVID-19 став 70-річний житель Львова. Побороти коронавірус вдалося 77 жителям області.

Зазначимо, з початку року у заклади охорони здоров’я м. з підозрою на COVID-19 звернулись 2233 особи, за останню добу – 57 осіб.

За попередню добу в заклади охорони здоров’я госпіталізовано 29 осіб, на амбулаторне лікування скеровані 119 осіб. На стаціонарному лікуванні перебувають 174 особи, в реанімаційному відділенні – 11 осіб. До апаратів штучної внетеляції легень підключені троє людей.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу у Давидові, що у Пустимитівсьому районі, село закрили на карантин. У населеному пункті проживає 6 тисяч людей. Втім за день там зафіксовано 20 випадків захворювання на коронавірус. Відповідні служби упродовж дня проводять експрес-тестування мешканців. Від 30 квітня на Давидів очікує дезінфекція спецслужбами зі Львова.