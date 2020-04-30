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#ОбєднаніЛюбовю. Львів'ян закликають долучатись до флешмобу на підтримку притулків для тварин

Соломія Головіна

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Мешканців Львова закликають долучатися до флешмобу #ОбєднаніЛюбовю: за публічний допис у Facebook чи Instagram з домашнім улюбленцем – кілограм безкоштовного корму в притулки для котів та собак. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Корм притулкам даруватиме бренд преміум-харчування «Клуб 4 лапи» львівського виробника «Кормотех».

Власників чотирилапих закликають допомогти собакам і котам у притулках. Для цього їх запрошують долучитися до флешмобу – зняти коротке відео й оприлюднити його в соцмережах. 1 допис користувача = 1 кг корму для притулків для чотирилапих. Таким чином, користувачі вже зібрали для притулків понад 600 кілограмів корму.

Як доєднатися до флешмобу й допомогти тваринам:

1.Зняти відео зі своїм чотирилапим і подякувати йому в ролику або в підписі до нього за дружбу.

2.Опублікувати відео у Facebook чи Instagram із хештегом #ОбєднаніЛюбовю.

3.У Facebook у налаштуваннях приватності допису потрібно обрати «публічно», а в Instagram ваш профіль має бути відкритим.

4.Передати естафету трьом друзям, позначивши їх у дописі.

Найяскравіші відео увійдуть до фінального ролика акції. Детальніше – на офіційній сторінці організатора флешмобу у Facebook.

Раніше Львівський портал писав про те, що команда ЛКП «Лев» розпочала спортивний флешмоб #CпортВдомазЧотирилапим та запрошує долучитись усіх охочих львів’ян та їхніх домашніх улюбленців.

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