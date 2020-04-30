Спорт вдома з домашнім улюбленцем: ЛКП «Лев» запустило флешмоб

Команда ЛКП «Лев» розпочинає спортивний флешмоб #CпортВдомазЧотирилапим та запрошує долучитись усіх охочих львів’ян та їхніх домашніх улюбленців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі підприємства.

Оскільки, уже другий місяць усі перебувають вдома на карантині, мало займаються спортом, ЛКП «ЛЕВ» запустило карантинно-спортивний флешмоб. Це дозволить підтримувати фізичну активність і урізноманітнити будні.

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Для участі необхіодно опублікувати на своїх сторінках у соціальних мережах відео з виконанням фізичних впарав за участі чотирилапого, додати хештег #CпортВдомазЧотирилапим, відмітити сторінку ЛКП «Лев» та передати естафету друзям.

Учасникам флешмобу, також пропонується переказати комфортну для них суму на лікування, перетримку хворих тварин та забезпечення роботи підприємства. Зробити це можна на офіційному сайті ЛКП «ЛЕВ» https://lkplev.com/ за допомогою кнопки «DONATE».