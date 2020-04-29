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Через карантин у Червонограді вирішили проводити сесію на футбольному стадіоні

Соломія Головіна

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У Червонограді у середу, 29 квітня, засідання сесії міськради через карантин вирішили провести на стадіоні «Шахтар». Про це інформує мерія на своїй сторінці у Facebook.

 

Як пояснюють у міській раді, сесію проводять на стадіоні у зв’язку із карантином. Серед питань, які нині розглядаються: cпівфінансування коштів по програмі «Питна вода»; cкасування єдиного податку (І-ІІ групи) на термін карантину.


Як відомо, через поширення коронавірусу в Україні ще з 12 березня запровадили карантин. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

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