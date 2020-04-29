Через карантин у Червонограді вирішили проводити сесію на футбольному стадіоні

У Червонограді у середу, 29 квітня, засідання сесії міськради через карантин вирішили провести на стадіоні «Шахтар». Про це інформує мерія на своїй сторінці у Facebook.

Як пояснюють у міській раді, сесію проводять на стадіоні у зв’язку із карантином. Серед питань, які нині розглядаються: cпівфінансування коштів по програмі «Питна вода»; cкасування єдиного податку (І-ІІ групи) на термін карантину.