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У МОЗ назвали умову стрімкого зняття карантинних обмежень

Андрій Котенський

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Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що в разі швидкого зниження кількості хворих на коронавірус, Україна зможе від першого етапу виходу з карантину одразу перейти до третього чи навіть четвертого, передає Українська правда із посиланням на Інтерфакс-Україна.

 

«Якщо у нас буде стрімке зниження (кількості – ред.) хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап», – повідомив Віктор Ляшко.

Як відомо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

З 12 травня, за умови заповнення лікарень пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50% і збереження відсотка виявлених випадків захворювання в країні в межах 5% протягом 10 днів, буде запущений п’ятиетапний план виходу країни з карантину.

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