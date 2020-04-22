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В Україні стартують дослідження вітчизняних ліків проти COVID-19

Ольга Денисяка

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В Україні проведуть клінічні дослідження вітчизняного препарату, який, за попередніми висновками українських учених та виробників, може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті через COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Офісу президента.

 

У повідомлені йдеться що препарат може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які спричиняє для організму коронавірусна інфекція.

Крім цього, вивчається можливість комплексного використання цього засобу як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання.

В ОП додали, що більш детальна інформація буде надана згодом.

Зазначимо, що в Україні захворіли 6 тисяч 592 людини. Із них 431 дитина, а також 1245 медичних працівників. Загалом одужали 424 людини.

На Львівщині станом на ранок 22 квітня у 274 пацієнтів підтвердили діагноз «коронавірус», з них 10 осіб померли. Натомість 29 пацієнтів вже встигли одужати.

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