У Ратуші хочуть встановити обладнання для дистанційного температурного скринінгу

При вході у будівлю Львівської міської ради хочуть встановити обладнання для проведення дистанційного температурного скринінгу працівників і відвідувачів мерії. Про це у середу, 22 квітня, під час брифінгу повідомила керівниця львівського оперативного штабу, заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна, передає кореспондент Львівського порталу.

Власне, таку можливість обговорювали під час нинішнього засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Ми розглядали питання щодо виділення коштів для придбання інфрачервоного обладнання, для проведення дистанційного температурного скринінгу і встановлення такого обладнання у Ратуші. Наразі ми вивчатимемо технічні можливості для придбання відповідного обладнання», – зазначила Галина Слічна.

Як відомо, станом на 22 квітня на Львівщині лабораторно підтвердили 274 випадки коронавірусної інфекції, із них 10 людей померло. Натомість 29 пацієнтів вже встигли одужати.

Нагадаємо, що карантин в Україні мав завершитися 24 квітня, однак у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції уряд продовжив його до 11 травня.