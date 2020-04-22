У Львові закрили на обсервацію Центр обліку та перебування бездомних  

В одного із відвідувачів Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб підтвердили коронавірусну інфекцію. Тож зараз установу закрили на обсервацію, а в усіх відвідувачів та працівників взяли біоматеріал для ПЛР-діагностики. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Одного бездомного госпіталізували – в нього ПЛР-тест підтвердив коронавірус. Тому Центр на Кирилівській вчора закрили на обсервацію, всі бездомні є у приміщенні», – розповіла заступниця міського голови, очільниця міського штабу з протидії COVID-19 Галина Слічна.

Також вона зазначила, що вчора у всіх відвідувачів відібрали аналізи на ПЛР – загалом це 55 осіб. Тож зараз людей у Центрі не приймають і не випускають, поки не буде результатів ПЛР-тестів.

Зазаначимо, що на Львівщині станом на ранок 22 квітня у 274 пацієнтів підтвердили діагноз «коронавірус», з них 10 осіб померли. Натомість 29 пацієнтів вже встигли одужати.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.