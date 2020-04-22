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У Львові тестують на коронавірус журналістів та волонтерів

Ольга Денисяка

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Впродовж вівторка, 21 квітня, у Львові за допомогою експрес-тестів перевірили на коронавірус 82 журналістів. Усі результати тестів – негативні. Також у місті планують перевірити 158 волонтерів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Загалом тестування пройшли представники 11 медіа, серед яких журналісти, кореспонденти, фотокореспонденти, відеооператори, які не припиняють працювати під час карантинних обмежень. Усі результати тестів – негативні.

Також впродовж 22 квітня у Львові перевірять з допомогою експрес-тестів працівників та волонтерів соціальних служб Благодійного фонду «Хесед-Ар’є». Загалом планують протестувати 158 осіб.

Зазначимо, що у Львові від 30 березня експрес-тести на коронавірус зробили близько 9 000 осіб. Це водії, соцпрацівники, пацієнти лікарень з пневмонією або ГРЗ, медпрацівники, вагітні жінки, працівники різних підприємств та інші. Першочергово цими тестами перевіряють тих людей, які забезпечують життєдіяльність міста та контактують з великою кількістю осіб.

Львівський портал повідомляв, що станом на ранок 22 квітня у 274 пацієнтів підтвердили діагноз «коронавірус», з них 10 осіб померли. Натомість 29 пацієнтів вже встигли одужати.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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