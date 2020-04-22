Поруч із Грибовицьким сміттєзвалищем горить суха трава

Сьогодні, 22 квітня, недалеко від Грибовицького сміттєзвалища виникла пожежа сухої трави. Рятувальники запевняють: небезпеки перекидання вогню на територію полігону немає. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

На місце події негайно виїхали вогнеборці. За попередніми даними, пожежа сухої трави виникла на відстані 300 м до Грибовицького сміттєзвалища.

Рятувальники працюють вже більше 30 хвилин і запевняють, що загрози перекидання полум’я на територію звалища немає.

В ЛКП «Зелене місто» також кажуть, що займання сталось за межами Грибовицького сміттєзвалища, до території полігону вогонь не дістався.

Водночас у спільноті «Варта 1» львів’яни публікують фото, на яких видно чорний дим від пожежі.

Зазначимо, за останній місяць на Львівщині виникали вже чотири пожежі на території сміттєзвалищ. Більшість із них ставались у Яворівському районі. Наймасштабніше займання – на звалищі біля Яворова. Тут вогонь протягом двох днів гасили 70 рятувальників.

Також під час пожежі на сміттєзввалищі у Бродах вогнеборці виявили обгоріле тіло чоловіка.

Нагадаємо, дотепер за самовільне спалювання сухої рослинності чи її залишків громадянам «світив» штраф розміром від 170 до 340 гривень, посадовим особам – від 850 до 1 190 гривень. Лише за особливо великі збитки довкіллю була передбачена кримінальна відповідальність.

Втім 13 квітня Верховна Рада України суттєво посилила відповідальність за спалювання сухої трави. За спалювання сухостою на будь-якій території штраф тепер становить від 3060 до 21 420 гривень, а на території природно-заповідного фонду – від 6120 до 30 600 гривень.

Фото очевидців із Варти 1