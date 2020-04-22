ОСТАННІ НОВИНИ

На Новому Львові перекривають вулицю Професора Буйка

Наталя Дуляба

|

Через ремонтні роботи з четверга, 23 квітня, для проїзд транспорту вул. Професора Буйка, що на Новому Львові, буде ускладненим. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Вранці 23 квітня ТзОВ «Виробнича фірма «Львів-Телеком» почне прокладати кабель біля будинку №24-А на вул. Професора Буйка.

У зв’язку із цим проїзд вулицею буде ускладнений протягом двох днів – із 08:00 год. четверга, 23 квітня, до 22:00 год. п’ятниці, 24 квітня.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Львів’ян просять вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних робіт.

Нагадаємо, на Новому Львові збираються збудувати нову вулицю. Вона з’єднає існуючі вул. Угорську і вул. Луганську.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у Fest Republic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерн...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

Що чекатиме ринок новобудов після карантину
Омелян ШЕВЧУК
Що чекатиме ринок новобудов після карантину

В умовах сьогодення кожен бізнес отримує безліч питань, які турбують клієнтів, партнерів та інвесторів. Ринок нерухомост...

Зіновій Козицький: «Захист медпрацівників – це запорука перемоги епідемії»
Богдан КУШНІР
Зіновій Козицький: «Захист медпрацівників – це запорука перемоги епідемії»

16 квітня на потреби районних лікарень Львівщини благодійники передали майже 10 тисяч індивідуальних засобів захисту. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...