На Новому Львові перекривають вулицю Професора Буйка

Через ремонтні роботи з четверга, 23 квітня, для проїзд транспорту вул. Професора Буйка, що на Новому Львові, буде ускладненим. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Вранці 23 квітня ТзОВ «Виробнича фірма «Львів-Телеком» почне прокладати кабель біля будинку №24-А на вул. Професора Буйка.

У зв’язку із цим проїзд вулицею буде ускладнений протягом двох днів – із 08:00 год. четверга, 23 квітня, до 22:00 год. п’ятниці, 24 квітня.

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Львів’ян просять вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних робіт.

Нагадаємо, на Новому Львові збираються збудувати нову вулицю. Вона з’єднає існуючі вул. Угорську і вул. Луганську.