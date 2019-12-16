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Медик зі Львівщини стала кращою сімейною лікаркою України

Вероніка Рой

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40-річна лікарка зі Львівщини Ірина Гнатів перемогла у конкурсі «Сімейний лікар року-2019 року» в Україні. З перемогою її привітала на своїй сторінці у Facebook колишня директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак.

 

«Вітаю з перемогою. Кращий сімейний лікар 2019 року!!!Вітаю усіх хто віддав свій голос за нашу молоду колегу», – написала Ірина Микичак.

Зазначимо, конкурс проводила Всеукраїнська медична газета «Ваше здоров’я». За Ірину Гнатів проголосувало понад 10 тисяч людей.

Додамо, Ірина Гнатів здобула освіту Тернопільській державній медичній академії ім. І. Я. Горбачевського. Зараз працює на посаді головного лікаря КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Давидівського сілької ради ОТГ» Пустомитівського району Львівської області.

Фото: Facebook-сторінка Ірини Гнатів

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