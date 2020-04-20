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В Україні COVID-19 виявили у 1074 медиків

Соломія Головіна

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Станом на 20 квітня коронавірус в Україні виявили у 1074 медичних працівників. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в понеділок, 20 квітня, передає УП.

 

«Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 5710 осіб. З них 374 дитини, а також 1074 медичних працівника», – зазначив Максим Степанов.

За словами Степанова, за минулу добу коронавірус виявили у 261 особи, з яких 16 дітей та 43 медпрацівника.

За добу було госпіталізовано 78 осіб.

Зауважимо, 19 квітня у МОЗ повідомляли, що за час пандемії в Україні на коронавірус захворів 1031 медичний працівник.

Загалом в Україні  станом на 20 квітня зафіксовано 5710 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Із них – 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.

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