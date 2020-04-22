Частина Львова залишиться без газу. Адреси

У четвер, 23 квітня, ремонтні бригади «Львівгазу» працюватимуть на підземному газопроводі на вул. Левандівській, 20. Через це мешканці 16 вулиць протягом дня не матимуть газу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Ремонтні роботи на підземному газопроводі на вул. Левандівській, 20 розпочнуть зі самого ранку. Тому вже з 09:00 год. мешканцям прилеглих вулиць призупинять подачу газу. Відновити газопостачання обіцяють о 20:00 год.

Відтак протягом четверга газу не матимуть мешканці:

вул. Юнаківа, 9, 9-Б, 9-В, 9-Г, 9-Е, 9-Ж, 10;

вул. Шевченка, 17, 19, 21, 25, 31, 34, 42, 60/2, 60/11, 60/8, 60/1, 60/2, 60/3, 60/5, 77, 80, 80-А, 80-Б, 87, 87-А, 90, 120;

вул. Залізнична, 7, 7-А, 7-В, 7-Г, 7-Д, 7-Ж, 7-К, 7-Л, 7-М, 7-Р, 7-П, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23-Д, 25;

вул. Братів Міхновських, 32-Д;

вул. Золота, 11, 21, 25, 26, 28, 42;

вул. Яцкова, 13, 15, 20-Б;

вул. Єрошенка, 2, 13, 14, 16, 28, 30, 34;

вул. Швецька, 3;

вул. Раппопорта, 1, 8, 17;

вул. Базарна, 11,13, 20, 20-А;

вул. Клепарівська, 18, 35-А;

вул. Бортнянського, 30/32;

вул. Олени Степанівни, 31, 45, 47;

вул. Чоловського, 2;

вул. Комарова, 17, 19;

вул. Левандівська, 14.

Нагадаємо, на вул. Шевченка триває капітальний ремонт. Роботи відбуваються на відрізку від вул. Залізничної до вул. Левандівської. Тут прокладають каналізаційний колектор, влаштовують водопровід, а потім збудують квазікільце. Бюджету Львова ці роботи обійдуться у 89,6 млн грн. Відкривати квазікільце будуть почергово.