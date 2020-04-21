Всеукраїнського перепису населення у 2021 році, найімовірніше, не буде, – міністр

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов вважає, що у 2021 році всеукраїнський перепис населення, найімовірніше, не відбудеться. Про це він заявив у інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами міністра, перепис потрібно обов’язково проводити, але «це дороге задоволення».

Він зазначив, що Державна служба статистики подала бюджетний запит на перепис у розмірі 5,8 млрд грн, в той час як стабілізаційний фонд на коронавірус склав 65 млрд грн.

«Перепис потрібно обов’язково проводити, але перепис – це дороге задоволення. Це процес, який потрібно запускати заздалегідь. Наприклад, якби ми хотіли здійснити перепис у 2021 році, то в березні 2020 року ми мали б розпочати підготовку», – сказав міністр.

Він також підкреслив, що найімовірніше перепис населення не буде проведено у 2021 році.

«Можна спробувати зробити його в кінці року, але тоді вже в цьому році потрібно почати витрачати кошти хоча б з вересня-жовтня. Як мені пояснював голова Держстату, потрібно мінімум один рік і три місяці, щоб пройти весь цикл, який необхідно зробити», – додав Олег Немчінов.

Як повідомляв Львівський портал, в січні 2020 року колишній міністр Кабміну Дмитро Дубілет озвучив дані електронного перепису, згідно з якими чисельність населення України становить 37 млн 289 тис. осіб (станом на 1 грудня 2019 року).

Зазначимо, що у 2020 році було заплановане проведення всеукраїнського перепису населення. У чому його особливості – читайте за посиланням.