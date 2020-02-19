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34,5% безробітних на Львівщині складає молодь до 35 років

Вероніка Рой

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У січні 2020 року на Львівщині роботу шукали 17,7 тисяч безробітних, що на 1,7 тисяч більше, ніж в аналогічному періоді торік. При цьому, 34,5 % безробітних в області складає молодь до 35 років. Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.

 

Як повідомив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк, найбільша частка вільної робочої сили зосереджена у Львові – 21%, ще стільки ж складають жителі Самбірщини, Стрийщини, Старосамбірщини та Жидачівщини.

Серед осіб, котрі визнані безробітними, 16,6% складають ті, хто відноситься до законодавців, вищих державних службовців, керівників і менеджерів, 15,3% – робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою устаткування і машин, 14,2% – колишні працівники сфери торгівлі, 13,2% – фахівці, 12,2 % – кваліфіковані робітники з інструментом, 12,0% – професіонали. Решта – представники найпростіших професій, технічні службовці та кваліфіковані робітники сільського господарства.

На кінець січня в області було 15,2 тисяч безробітних, з них 56,2% складали жінки, а 34,5 % – молодь віком до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених працедавцями, становила 11,8 тисяч одиниць. Станом на 1 лютого 2020 року актуальними залишалися 5647 вакансій, у тому числі 3954 – для робітників, 1308 – для службовців, 385 – для тих, хто не має професії та спеціальної підготовки.

У січні за сприяння служби зайнятості роботу знайшли 2,7 тисяч жителів області, з них 1,5 тисяч або 55,5% повернулися у трудові колективи до набуття статусу безробітного.

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