Коронавірус підозрюють у ще п'ятьох мешканців Львівщини

Протягом ночі на Львівщині до медиків з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулися ще п’ятеро осіб. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА з посиланням на лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталію Тімко.

Нові пацієнти – з міста Львова та Моршина.

Наразі на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебуває 100 осіб. Стан більшості хворих – середньої важкості, у 14-ти пацієнтів стан є важкий. Пацієнтів, підключених до апарату штучної вентиляції легень, немає. Двоє пацієнтів перебувають у відділенні інтенсивної терапії.

На самоізоляції знаходяться 935 осіб. За увесь час виписано – 203 пацієнта.

Загалом на Львівщині за час карантину із підозрою COVID-19 звернулася 1241 людина. За увесь час у 900 пацієнтів області не підтвердили діагноз «коронавірус». Станом на зараз на Львівщині з підозрою на COVID-19 є 96 осіб.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині у 256 пацієнтів підтвердили діагноз «коронавірус», з них 10 осіб померли. Натомість 26 пацієнтів вже встигли одужати.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.