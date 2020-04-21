В Італії та Іспанії знижується кількість нових хворих на COVID-19

Станом на ранок 21 квітня у світі коронавірусом заразилися 2 482 513 осіб. Водночас COVID-19 забрав життя 170 477 людей, одужали – 652,476 осіб. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers минулої доби найбільше людей померло:

США – 42,514 (+1,939)

Франція – 20,265 (+547)

Італія – 24,114 (+454)

Британія – 16, 509 (+449)

Іспанія – 20,852 (+399)

Німеччина – 4,862 (+220)

Бельгія – 5,828 (+145)

Бразилія – 2,587 (+125)

Туреччина – 2,140 (+123)

Канада – 1,690 (+103)

Найбільше захворілих минулої доби:

США – 792,759 (+28,123)

Британія – 124,743 (+4,676)

Туреччина – 90,980 (+4,674)

Росія – 47,121 (+4,268)

Італія – 181,228 (+2,256)

Франція – 155,383 (+2,489)

Бразилія – 40,743 (+2,089)

Канада – 36,829 (+1,773)

Іспанія – 200,210 (+1,536)

Німеччина – 147,065 (+1,323)

Львівський портал повідомляв, що станом на ранок 20 квітня в Україні зафіксовано 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 261 інфікованих, що на 82 випадки менше, ніж за попередню добу.