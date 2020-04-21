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В Італії та Іспанії знижується кількість нових хворих на COVID-19

Вероніка Рой

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Станом на ранок 21 квітня у світі коронавірусом заразилися 2 482 513 осіб. Водночас COVID-19 забрав життя 170 477 людей, одужали – 652,476 осіб. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За даними Worldometers минулої доби найбільше людей померло:

  • США – 42,514 (+1,939)
  • Франція – 20,265 (+547)
  • Італія – 24,114 (+454)
  • Британія  – 16, 509 (+449)
  • Іспанія – 20,852 (+399)
  • Німеччина – 4,862 (+220)
  • Бельгія – 5,828 (+145)
  • Бразилія – 2,587 (+125)
  • Туреччина – 2,140 (+123)
  • Канада – 1,690 (+103)

Найбільше захворілих минулої доби:

  • США – 792,759 (+28,123)
  • Британія – 124,743 (+4,676)
  • Туреччина – 90,980 (+4,674)
  • Росія – 47,121 (+4,268)
  • Італія – 181,228 (+2,256)
  • Франція – 155,383 (+2,489)
  • Бразилія – 40,743 (+2,089)
  • Канада – 36,829 (+1,773)
  • Іспанія – 200,210 (+1,536)
  • Німеччина – 147,065 (+1,323)

Львівський портал повідомляв, що станом на ранок 20 квітня в Україні зафіксовано 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 261 інфікованих, що на 82 випадки менше, ніж за попередню добу.

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