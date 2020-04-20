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На Львівщині зареєстрували 4 нові підозри на COVID-19

Ольга Денисяка

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На Львівщині у період з 9:00 год. по 17:00 год. 20 квітня з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 4 особи. Про це повідомляє Львівська ОДА з посиланням на лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталію Тімко.

 

Як зазначається, пацієнти з міста Львів, Сокальського, Мостиського районів.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 95 осіб.

На самоізоляції знаходяться 902 особи. За увесь час виписано – 203 пацієнти. Стан більшості хворих – середньої важкості. У 13-ти пацієнтів стан важкий. Немає пацієнтів на апараті ШВЛ.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 1203 людей.

За увесь час в сумі у 870 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 88 осіб.

Зазначимо, на Львівщині підтверджено 253 випадки коронавірусної інфекції. Із них 10 осіб померли. 22 пацієнтів одужали.

Львівський портал повідомляв, що станом на ранок 20 квітня в Україні зафіксовано 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 261 інфікованих, що на 82 випадки менше, ніж за попередню добу.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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