У Великій Британії за добу коронавірус забрав життя майже 900 людей

Станом на ранок 19 квітня у світі коронавірусом заразилися 2 345 331 особа. Водночас COVID-19 забрав життя 161 191 людина, одужали – 604,596 осіб. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers минулої доби найбільше людей померло:

США – 39,014 (+1,867) Британія – 15, 464 (+888) Франція – 19,323 (+642) Іспанія – 20,639 (+637) Італія – 23,227 (+482) Бельгія – 5,443 (+290) Бразилія – 2,361 (+220) Німеччина – 4,538 (+186) Канада – 1,470 (+160) Нідерланди – 3,601 (+142)

Найбільше захворілих минулої доби:

США – 738,792 (+29,057) Британія – 114,217 (+5,525) Росія – 36,793 (+4,785) Франція – 151,793 (+3,824) Туреччина – 82,329 (+3,783) Іспанія – 194,416 (+3,577) Італія – 175,925 (+3,491) Бразилія – 36,722 (+3,040) Німеччина – 143,724 (+2,327) Канада – 33,383 (+1,456)

Станом на 9:00 год. 19 квітня коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 5 449 людей. Із них 141 особа померла, ще 347 українців встигли одужати.