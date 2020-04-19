У Великій Британії за добу коронавірус забрав життя майже 900 людей

Станом на ранок 19 квітня у світі коронавірусом заразилися 2 345 331 особа. Водночас COVID-19 забрав життя 161 191 людина, одужали – 604,596 осіб. Про це повідомляє Львівський портал.
За даними Worldometers минулої доби найбільше людей померло:
- США – 39,014 (+1,867)
- Британія – 15, 464 (+888)
- Франція – 19,323 (+642)
- Іспанія – 20,639 (+637)
- Італія – 23,227 (+482)
- Бельгія – 5,443 (+290)
- Бразилія – 2,361 (+220)
- Німеччина – 4,538 (+186)
- Канада – 1,470 (+160)
- Нідерланди – 3,601 (+142)
Найбільше захворілих минулої доби:
- США – 738,792 (+29,057)
- Британія – 114,217 (+5,525)
- Росія – 36,793 (+4,785)
- Франція – 151,793 (+3,824)
- Туреччина – 82,329 (+3,783)
- Іспанія – 194,416 (+3,577)
- Італія – 175,925 (+3,491)
- Бразилія – 36,722 (+3,040)
- Німеччина – 143,724 (+2,327)
- Канада – 33,383 (+1,456)
Станом на 9:00 год. 19 квітня коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 5 449 людей. Із них 141 особа померла, ще 347 українців встигли одужати.
Вероніка Рой