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Українська церква в Антарктиді стала єдиним храмом ПЦУ, де відбулася великодня служба без карантину

Соломія Головіна

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Церква св. Володимира на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» стала єдиним храмом Помісної Православної Церкви України, де відбулося повноцінне великоднє богослужіння без карантинних обмежень. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр України на своїй сторінці у Facebook.

 

Як пояснюють полярники, «це не порушенням правил карантину – Антарктида досі лишається єдиним континентом планети, де немає коронавірусу».

Керівник 24-ої української антарктичної експедиції Ігор Дикий, який власне і вів богослужіння, привітав всіх співвітчизників з Великоднем. Він зазначив: «Бажаємо усім міцного здоров’я, миру і злагоди. Божого благословення на всі родини！Хай воскресне у наших серцях віра в добро. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!».

При цьому зазначається, що 19 квітня на станцію мають прибути зимувальники 25-ї української антарктичної експедиції, які змінять 24-у та літній сезонний загін.

Як відомо, станом на ранок 19 квітня в Україні лабораторно підтверджено 5 449 випадків COVID-19. Із них 141 особа померла, ще 347 українців встигли одужати.

У зв’язку із карантином і ПЦУ, і УГКЦ закликали українців залишатися вдома на Великдень і дивитися онлайн-трансляції святкових богослужінь. Під час великодніх богослужінь поліція зафіксувала 19 випадків порушень карантинного режиму по всій країні.

Зокрема, у Почаївській лаврі (Московський патріархат) на Тернопільщині божественна літургія відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції.

Також Львівський портал інформував, що у Святогірській лаврі ( Московський патріархат) на Донеччині натовп вірян зустрічав Великдень без дистанції та масок.

Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр України

 

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