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У Львівській області на Великдень – ще 18 нових підозр на коронавірус

Соломія Головіна

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На Львівщині у період з 9:00 год. по 16:30 год.  19 квітня з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулася ще 18 осіб. Про це повідомляє Львівська ОДА з посиланням на лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталію Тімко.

 

Як зазначається, пацієнти з Городоцького району, міст Львів, Борислав та Дрогобич.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 88 осіб.

На самоізоляції знаходяться 885 осіб. За увесь час виписано – 201 пацієнта. Стан більшості хворих – середньої важкості. У 13-ти пацієнтів стан важкий. Немає пацієнтів на апараті ШВЛ.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 1177 людей.

За увесь час в сумі у 850 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 82 особи.

Наразі у Львівській області у 245 пацієнтів позитивний результат тесту на коронавірус, з них 10 осіб померли. 19 пацієнтів одужали.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Як відомо, станом на ранок 19 квітня в Україні лабораторно підтверджено 5 449 випадків COVID-19. Із них 141 особа померла, ще 347 українців встигли одужати.

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