На час карантину процес переходу парафій до ПЦУ зупинився, – Епіфаній

Під час карантину переходи церковний парафій до Православної церкви України не відбуваються. Про це повідомив глава ПЦУ Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Епіфанія, наразі ПЦУ налічує понад 7 тисяч парафій по всій Україні, але зараз ця кількість не збільшується через карантинні обмеження, пов’язані з коронавірусною пандемією.

«Зараз ми намагаємося робити все, щоб не було скупчення людей. І тому на час карантину не буде переходів, не буде зібрань. Бо для того, щоб громада визначилася, потрібно провести загальні збори парафії», – пояснив предстоятель.

Водночас він не взявся прогнозувати, як може змінитися динаміка переходів до ПЦУ після карантину, під час якого Українська православна церква Московського патріархату не скасовувала масових богослужінь, на відміну від ПЦУ.

«Я думаю, що наші громадяни, наші вірні є мудрими, вони все проаналізують, що відбувається зараз, і будуть ухвалювати відповідні рішення», – вважає Епіфаній.​

Нагадаєм, що 15 грудня 2018 року, на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Її очолив митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

Як повідомляв Львівський портал, менш ніж за рік до Православної церкви України приєдналися 7000 парафій.