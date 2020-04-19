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Кількість хворих на коронавірус у ЗСУ зросла до 32 осіб

Соломія Головіна

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Станом на ранок 19 квітня в Збройних силах України зареєстровано 32 випадки захворювання COVID-19. Із них – 2 людини одужали та 2 летальних випадки. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

 

При цьому зазначається, що за минулу добу зареєстровано 3 нових випадки інфікування.

Хворі перебувають у закладах охорони здоров’я:

  • Військово-медичний клінічний центр м.Вінниця – 1 військовослужбовець,
  • Чернівецький госпіталь – 1 військовослужбовець,
  • цивільна лікарня у Львівський області – службовець ЗС України).

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 300 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 46 осіб.

Як повідомляв Львівський портал, 16 квітня в реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні від коронавірусу помер військовий. Це вже друга смерть у Збройних силах України від COVID-19.

Загалом в Україні станом на ранок 19 квітня лабораторно підтверджено 5 449 випадків COVID-19. Із них 141 особа померла, ще 347 українців встигли одужати.

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